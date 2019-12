'Sequestro discarica Finale, ora archiviare per sempre ampliamento'

'Il sequestro preventivo della discarica di Finale non fa che confermare i dubbi sul progetto di ampliamento sollevati dai cittadini e sottoscritti in pieno da Forza Italia'. Così in una nota il capogruppo di Forza Italia in Regione Andrea Galli.

'Parliamo di un progetto di ampliamento che creerebbe il più grande impianto del nord Italia capace di accogliere oltre un milione di tonnellate di rifiuti speciali con un impatto ambientale facilmente prevedibile - continua Andrea Galli -. Ricordo che la zona della discarica è definita anche dalla Università di Parma area inondabile di pericolosità elevata e non basta certo un muro di un metro e mezzo a tutelare il territorio in caso di alluvione, evento che peraltro è già avvenuto nel 1982 e che la rottura dell'argine del Diversivo di pochi giorni fa ha dimostrato purtroppo ripetibile. Questo impianto va fermato dalla Regione, Bonaccini ne doveva prendere atto da tempo, il sequestro di oggi speriamo possa fermare per sempre l'assurda ipotesi'.