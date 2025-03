Seta, Alberto Cirelli si è dimesso da presidente: motivi personali

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alberto Cirelli, con una lettera inviata ieri ai soci, si è dimesso da presidente di Seta. La decisione improvvisa pare sia dettata da motivi personali e non riguardi il difficile momento nel quale si trova l'azienda di trasporto pubblica. Cirelli era stato confermato alla guida di Seta a maggio 2024 e aveva ancora davanti a sè due anni di mandato. Nonostante le ripetute crisi che l'azienda ha subito in questi anni, Cirelli non aveva mai dato segni concreti di voler lasciare l'incarico e la decisione di oggi costringere l’assemblea dei soci di Seta a procedere con la nomina di un nuovo presidente.

Ricordiamo che anche il predecessore di Cirelli, Andrea Cattabriga, si era dimesso anzitempo dalla guida di Seta, a maggio 2020 sempre per motivi personali.

La staffetta alla guida di Seta si inserisce nel dibattito sulla fusione in Tper, data quasi per scontata dal presidente della Regione De Pascale e dall'assessore regionale Priolo, ma sulla quale il sindaco di Modena Mezzetti e l'assessore Zanca hanno posto diverse resistenze. D'altro canto il famoso 'piano di rilancio' presentato nelle settimane scorse dall'ad Roat è apparso come un gigante dai piedi d'argilla, mancando al momento le coperture economiche per mettere in pratica le promesse scritte nel documento.