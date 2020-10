Seta, ancora sciopero: lunedì Usb incrocia le braccia 24 ore

Sciopero di 24 ore lunedì nei tre bacini Seta. Ad indirlo è il sindacato Usb.'Questo sciopero arriva in un momento di grande fermento in azienda, siamo in vertenza su tanti punti qualificanti per la vita lavorativa richiesti direttamente dai lavoratori a partire dai colleghi entrati con il CCNL e parcheggiati in un limbo aziendale, per finire alla sicurezza personale e familiare messa a dura prova dal contesto del momento, passando per la disciplina arrivando alla parte salariale - afferma il sindacato -. Ma in questo periodo come richiesto dalla base, siamo in procinto di fare le votazioni per eleggere i rappresentanti dei lavoratori nella RSU aziendale che ci porta ad avviare un percorso condiviso con tutti i lavoratori. USB Lavoro Privato ritiene giusto che ogni lavoratore sappia e partecipa attivamente a questa fase preparatoria, guardando a questo strumento come massima espressione di liberta e partecipazione della vita aziendale, invitando chi ne sente la voglia, la necessità, di collaborare, di candidarsi, di supportare l'iniziativa, di essere membro della commissione elettorale. Faremo dei banchetti informativi nei tre bacini con iniziative per far conoscere l'importanza di tutto ciò, per chiedere ed informarsi sull'argomento'.