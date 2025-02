Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Prima il Comune mette a bilancio per l’anno in corso 22 milioni di multe; quindi “informa” dell’intenzione ben determinata di installare tre nuovi photored; ultimo, ha preso il via la settimana dedicata alle sanzioni per eccesso di velocità , a cui sicuramente ne seguiranno altre. Non bastava il bilancio lacrime e sangue, ci voleva anche la stretta persecutoria sugli automobilisti'. A intervenire è il segretario modenese della Lega, Caterina Bedostri.'E tutto ciò ammantato con la parola sicurezza, strabusata, che serve a lavare soprattutto le coscienze del sindaco, degli assessori, e della maggioranza che li sostiene. Ma che lettura ne daranno i cittadini se non quella di essere continuamente tartassati e vessati da gabelle di vario tipo? - continua Bedostri -. Nessuno sta a sindacare sulle difficoltà dell’amministrazione, quanto piuttosto del fatto di sventolarle di continuo ormai da settimane in maniera preventiva quasi a giustificare un piano di raccolta di denaro a mani basse e con ogni mezzo a danno dei contribuenti. Contribuenti, giusto ricordarlo, che già sono costretti a fare i conti con i rincari di vario tipo che li attanagliano quotidianamente - forse al sindaco è sfuggita la stima preliminare ISTAT dei prezzi al consumo, aumentati dello 0,6% su dicembre e dell’1,5% su gennaio 2024 - e che magari avrebbero volentieri evitato l’ennesima trovata scuci-denaro'.