Settimana dell’orgoglio Pd, a Modena la Lorenzin: 'Disinformazione martellante'

Prosegue a Ponte Alto quella che il Pd stesso ha definito ‘La settimana dell’orgoglio Pd’ all’interno della Festa della Unità di Modena. Dopo l’apertura di, ieri l’ospite principale, accompagnata dal sindaco, è stata la ex ministro, storica esponente berlusconiana eletta proprio a Modena coi voti Dem. Nel mirino della Lorenzin le critiche avanzate dalla Lega al sistema sanitario Emiliano-romagnolo.‘Dire che il sistema sanitario e socio-assistenziale emiliano-romagnolo non funziona è una cosa indecente. Secondo il Rapporto Meridiano Sanità 2019 l’efficacia, la efficienza e la appropriatezza dell'offerta sanitaria in Emilia-Romagna ha ottenuto 7.4 punti contro Lombardia 6.1 e Veneto 6.1 - ha detto l’ex ministro - Sullo stato della salute della popolazione Emilia-Romagna 7.9, Lombardia 7.1 e Veneto 6.7’.'Vi è un martellamento di disinformazione che da due mesi è caduto sulla vostra bellissima Regione - ha detto la Lorenzin -. Incredibile chedicano che Emilia Romagna non funziona e che loro diminuiranno le superaliquote Irpef rendendo la sanità per il 50% privata. Una cosa che è tecnicamente una grandissima stupidaggine. Sarebbe l'inizio della distruzione del sistema sanitario regionale'.