Sferzata Lega in commissione, Modena intitola una via a Norma Cossetto

'A pochi giorni dalla commemorazione della morte di Norma Cossetto, la città di Modena compie un passo fondamentale sul cammino della memoria, della verità storica e della riconciliazione. La Commissione Toponomastica cittadina ha approvato ufficialmente la proposta, presentata da Valentina Mazzacurati della Lega per Salvini Premier, di intitolare una via a Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana barbaramente torturata e gettata in una foiba nell'ottobre del 1943 e insignita della Medaglia d'Oro al Merito Civile alla memoria'.A dare l'annuncio è la stessa rappresentante Lega all'interno della Commissione Toponomastica del Comune di Modena: Il nome Norma Cossetto era stato inserito tra quelli a disposizione della Commissione toponomastica per future intitolazioni, in virtù di una mozione presentata da Lega e Forza Italia nel 2020 e approvata dal Consiglio Comunale, ma fino all'ultima commissione a quel nome, così come ad altri a disposizione, non era stata assegnata nessuna strada specifica. La svolta, appunto, nell'ultima seduta della commissione presieduta da Giulio Guerzoni. Di fronte a due nuove vie da intitolare nel comparto nei pressi del Polo Leonardo, i referenti Lege e FDI Valentina Mazzacurati e Lorenzo Rizzo hanno rilanciato il nome di Norma Cossetto. Proposta accolta dalla Commissione.'È un risultato di straordinaria importanza per Modena e per tutta la nostra comunità.La storia di Norma Cossetto richiama tutti noi al dovere del ricordo e alla responsabilità di trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza di una pagina dolorosa e troppo lungo taciuta della nostra storia nazionale. Norma era una ragazza di soli ventitré anni, una studentessa universitaria brillante la cui sola 'colpa' fu quella di essere italiana e di non piegarsi alla violenza dei partigiani jugoslavi. Dedicarle una via a Modena non è una vittoria di parte, ma un atto di giustizia e di ricomposizione della memoria collettiva e un monito contro ogni forma di odio e di femminicidio' - ha commentato a caldo la stessa Valentina Mazzacurati.