Sfida alla par condicio: invito ai giornalisti per foto in cantiere

'A partire dal 18 luglio 2020 sono in vigore le disposizioni di applicazione della normativa in materia di par condicio - previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e s. m. e dal Codice di autoregolamentazione di cui al DM 8 aprile 2004....L’art. 9 della legge n. 28/2000 dispone che: «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (N.d.R.: 18 luglio 2020) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (N.d.R.: 21 settembre 2020), è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni'



Questa è la disposizione di legge che le amministrazioni pubbliche dovrebbero osservare nei periodo delle campagne elettorali e referendarie. Nello specifico di questo periodo in relazione al referendum costituzionale del prossimo settembre per la riduzione del numero dei parlamentari.



Una disposizione di legge chiara, applicata dalla maggioranza delle pubbliche amministrazioni e, per chiarire con un esempio, evitano di svolgere una comunicazione diretta e appunto personale, in prima persona, da parte degli amministratori. Ovvero conferenze stampa in prima persona, interviste personali, utilizzando gli strumenti della comunicazione istituzionale per informazioni non indispensabili e legate alle proprie funzioni.



Insomma tutto ciò che è invece rappresentato dall'iniziativa annunciata per domani, mercoledì 29 luglio, dall'Amministrazione provinciale. Un sopralluogo che sicuramente non è frutto di una emergenza o di una impellente e non rinviabile attività istituzionale, del Presidente della Provincia Giandomenico Tomei e del Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli sul cantiere stradale aperto perl'adeguamento della strada provinciale 413 “Romana sud” tra il ponte sul Secchia e la rotatoria di S.Pancrazio, all'incrocio con la strada provinciale 13 di Campogalliano.



Che di per sé non rappresenterebbe nulla di particolare se non fosse per l'invito stampa ai giornalisti di recarsi sul posto per riprendere con interviste dirette, ed immagini e audio-video (che porranno le stesse emittenti radio e TV in condizione di violare gli equilibri nella messa in onda degli amministratori da garantire nella campagna refendaria) i due amministratori.



Con tanto di specifica: 'per interviste radiofoniche e televisive si suggerisce la fascia oraria dalle ore 16 alle 16,30'



Evidentemente il precedente del Comune di Modena che nel recente passato violò la stessa normativa e venne richiamato dall'Autorità Garante per le comunicazioni con pubblica ammenda sul sito web, non è bastato agli amministratori per correggere il tiro e per evitare ciò che anche domani si prospetta come una vera e propria, sfacciata, sfida alla normativa. Che dovrebbe essere rispettata sia come tale, sia nel rispetto degli amministratori pubblici che quella normativa la rispettano e la onorano, dandone il buon esempio.



