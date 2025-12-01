Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sicurezza a Carpi, cortocircuito Forza Italia: accompagna il Pd dal prefetto per chiedere più agenti al governo

Sicurezza a Carpi, cortocircuito Forza Italia: accompagna il Pd dal prefetto per chiedere più agenti al governo

A Carpi Forza Italia decide di accompagnare il Pd che amministra la città dal prefetto per chiedere al governo (di cui fa parte) di centrodestra più agenti

3 minuti di lettura
Strane convergenze tra Forza Italia e Pd a Carpi sul tema sicurezza. Mentre ovunque centrodestra e centrosinistra scaricano responsabilità a vicenda sui compiti di sindaci e Governo, a Carpi Forza Italia decide di accompagnare il Pd che amministra la città dal prefetto per chiedere al governo di centrodestra (di cui fa parte) più agenti.

Questa mattina infatti una delegazione composta da Daniela Depietri, Riccardo Martino, Massimo Barbi e Michele De Rosa ha consegnato alla dottoressa Triolo le firme raccolte per chiedere di assegnare più agenti di Polizia al Commissariato di Carpi


L’occasione è stata originata dalla raccolta firme promossa da Gd e Pd di Carpi che indirizza al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi la richiesta di potenziamento del Commissariato della città con un maggior numero di agenti della Polizia di Stato e perché il commissariato stesso sia riconosciuto come presidio di secondo livello.

Una petizione che ha raccolto 470 firme, tra cui anche quelle dei rappresentanti di Forza Italia Massimo Barbi e Michele De Rosa, i quali sono dunque stati invitati a partecipare all’incontro insieme alla segretaria del Pd Daniela Depietri e a quello dei Gd Riccardo Martino: 'Innanzitutto ringraziamo la Prefetto per averci ricevuti – spiegano – dando così segno non soltanto di una grande attenzione al tema, ma anche di una costante
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
e fattiva volontà di dialogo, ascolto e interlocuzione, un’attitudine preziosa per chi è chiamato a un compito così delicato, e che apprezziamo grandemente'.

 

'L’incontro avvenuto questa mattina – afferma il consigliere De Rosa – ci ha permesso di esprimere le nostre preoccupazioni su molte tematiche legate alla sicurezza: dal degrado di alcune zone della città, come il centro storico, allo spaccio di sostanze stupefacenti anche fra i giovani, ai crescenti atti criminosi a danno di cittadini e attività commerciali. Abbiamo anche valutato, insieme alla Prefetto, alcune azioni che potremmo intraprendere nei prossimi anni e che potrebbero rivelarsi positive. La sicurezza è di tutti i cittadini e non solo di una parte, solo insieme, senza polemiche, contrapposizioni ideologiche e di partito o scaricando la responsabilità, possiamo tentare e sperare di arginare questo fenomeno, consci della difficoltà e della complessità del problema, che non è una mera percezione ma la realtà. Ringraziamo il Prefetto Triolo, per l’ascolto e il tempo dedicatoci, cosa non scontata, ma anche per la professionalità e la serietà con cui svolge il suo ruolo'.

 

'Sono tanti, troppi e ripetuti gli episodi di criminalità che si stanno verificando in città – spiegano i membri della delegazione – e per questo riteniamo che chi, come noi, rappresenta la comunità, debba sottoporre alle autorità preposte le richieste di maggior presidio che tutti i cittadini, quale che ne sia l’appartenenza politica, chiedono a gran voce.
Carpi è la seconda città per numero di abitanti nella Provincia, ma nonostante questo ha lo stesso numero di agenti di centri meno popolosi, e anche i sindacati delle Forze dell’Ordine hanno segnalato ripetutamente la necessità di aumentare gli organici'.

 

'Insomma – concludono all'unisono Depietri, Martino, Barbi e De Rosa – con questa importante occasione di confronto e dialogo crediamo di aver dimostrato che, quando l’obiettivo è condiviso, si possa fare fronte comune, e unire le forze sperando così di aumentare la possibilità di ottenere risultati concreti: la politica sul territorio, al suo meglio, è fatta anche di questo, un sano pragmatismo a cui importano più i fatti che la propaganda, interessata più a mettere in campo strategie per risolvere i problemi che a sfruttare occasioni per alzare rivendicazioni o piantare bandierine.

Anche perché in gioco c’è qualcosa di davvero troppo importante: la sicurezza di tutte e tutti'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, drammatico scontro tra due auto: due feriti gravemente

Carpi, drammatico scontro tra due auto: due feriti gravemente

Modena tra le province più ricche e più insicure

Modena tra le province più ricche e più insicure

Il futuro della sanità modenese: a Maranello incontro tecnico-politico del Pd

Il futuro della sanità modenese: a Maranello incontro tecnico-politico del Pd

Carpi, clamoroso colpo in gioielleria in pieno centro. Il sindaco: 'Qui non c’è spazio per la criminalità'

Carpi, clamoroso colpo in gioielleria in pieno centro. Il sindaco: 'Qui non c’è spazio per la criminalità'

Carpi, incontro anti-gender. La Lega caccia la troupe di Report: 'Pseudo-inviati'

Carpi, incontro anti-gender. La Lega caccia la troupe di Report: 'Pseudo-inviati'

Emergenza-urgenza: promozione digitale per l'ospedale di Carpi, colpo per Mirandola

Emergenza-urgenza: promozione digitale per l'ospedale di Carpi, colpo per Mirandola

Spazio ADV dedicata a Uil
Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Rigenerazione urbana, colpo di scena in Consiglio: maxiemendamento PD-AVS stravolge la delibera di giunta

Rigenerazione urbana, colpo di scena in Consiglio: maxiemendamento PD-AVS stravolge la delibera di giunta

Il ministro Bernini smentisce Unibo: 'Il corso universitario per militari si farà, mi faccio garante'

Il ministro Bernini smentisce Unibo: 'Il corso universitario per militari si farà, mi faccio garante'

Gasparri a Modena per la convention di Popolo e Libertà: 'Il centro è vivo'

Gasparri a Modena per la convention di Popolo e Libertà: 'Il centro è vivo'

Bologna, consigliere Diaco ammette: 'Ho sbagliato a votare per cittadinanza onoraria alla Albanese'

Bologna, consigliere Diaco ammette: 'Ho sbagliato a votare per cittadinanza onoraria alla Albanese'