L’occasione è stata originata dalla raccolta firme promossa da Gd e Pd di Carpi che indirizza al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi la richiesta di potenziamento del Commissariato della città con un maggior numero di agenti della Polizia di Stato e perché il commissariato stesso sia riconosciuto come presidio di secondo livello.Una petizione che ha raccolto 470 firme, tra cui anche quelle dei rappresentanti di Forza Italia Massimo Barbi e Michele De Rosa, i quali sono dunque stati invitati a partecipare all’incontro insieme alla segretaria del Pd Daniela Depietri e a quello dei Gd Riccardo Martino: 'Innanzitutto ringraziamo la Prefetto per averci ricevuti – spiegano – dando così segno non soltanto di una grande attenzione al tema, ma anche di una costante
Sicurezza a Carpi, cortocircuito Forza Italia: accompagna il Pd dal prefetto per chiedere più agenti al governo
A Carpi Forza Italia decide di accompagnare il Pd che amministra la città dal prefetto per chiedere al governo (di cui fa parte) di centrodestra più agenti
L’occasione è stata originata dalla raccolta firme promossa da Gd e Pd di Carpi che indirizza al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi la richiesta di potenziamento del Commissariato della città con un maggior numero di agenti della Polizia di Stato e perché il commissariato stesso sia riconosciuto come presidio di secondo livello.Una petizione che ha raccolto 470 firme, tra cui anche quelle dei rappresentanti di Forza Italia Massimo Barbi e Michele De Rosa, i quali sono dunque stati invitati a partecipare all’incontro insieme alla segretaria del Pd Daniela Depietri e a quello dei Gd Riccardo Martino: 'Innanzitutto ringraziamo la Prefetto per averci ricevuti – spiegano – dando così segno non soltanto di una grande attenzione al tema, ma anche di una costante
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Carpi, clamoroso colpo in gioielleria in pieno centro. Il sindaco: 'Qui non c’è spazio per la criminalità'
Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma
'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'
Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci
'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'Articoli Recenti
Rigenerazione urbana, colpo di scena in Consiglio: maxiemendamento PD-AVS stravolge la delibera di giunta
Il ministro Bernini smentisce Unibo: 'Il corso universitario per militari si farà, mi faccio garante'
Gasparri a Modena per la convention di Popolo e Libertà: 'Il centro è vivo'
Bologna, consigliere Diaco ammette: 'Ho sbagliato a votare per cittadinanza onoraria alla Albanese'