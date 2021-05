Sicurezza a Spilamberto, sondaggio choc: 83% ha subito furto in 5 anni

'Presentato il sondaggio che Poleis ha curato per il Comune di Spilamberto circa le azioni di contrasto alla criminalità e alla promozione della legalità sul nostro territorio; i numeri smentiscono quello che il sindaco Umberto Costantini e l’assessore alla sicurezza Salvatore Francioso ripetono come un disco rotto ormai da quando 7 anni fa si sono insediati. Nessuna percezione, il problema esiste ed è seriamente affrontato dai cittadini ogni giorno'. Così in una nota il gruppo consigliare 'Prima Spilamberto' attacca la giunta comunale sul tema sicurezza.'Un dato su tutti? L’83% degli intervistati dichiara di avere subito almeno un furto negli ultimi 5 anni: una cifra che fa impressione e con la quale è ora che la giunta faccia i conti. Il sindaco oggi scopre l’acqua calda - dichiara il capogruppo Maurizio Forte commentando il report - sono consigliere comunale dal 2014 e da allora come gruppi di minoranza continuiamo a chiedere a gran voce che l’emergenza sicurezza venga affrontata dall’Amministrazione comunale come una priorità. Invece ci siamo sempre e solo sentiti rispondere che il problema non esiste e che gli spilambertesi vivono di percezioni. Io ho invece la percezione che Costantini abbia preferito cercare di nascondere il problema per la sua incapacità di affrontarlo”.Altri numeri del sondaggio: solamente il 3% degli intervistati dichiara che la criminalità sia diminuita sul territorio negli ultimi 5 anni, il 47% che il fenomeno fosse grave prima e grave tuttora e addirittura il 42% che sia in aumento. Non solo: il 75% dichiara di essere a conoscenza di familiari o amici che hanno subito furti mentre minima è l’incidenza di altri reati.Merita poi molta attenzione il tema degli stranieri: tra i principali problemi dichiarati dai cittadini il 42% del totale riguarda la presenza straniera sul nostro territorio, ripartita tra un 20% di generale immigrazione e un 22% di criminalità espressamente straniera.'Ora il sindaco cosa farà? Continuerà a nascondersi dietro la parola “percezione” o finalmente ci darà ascolto iniziando ad investire seriamente, con continuità e decisione in azioni di contrasto alla criminalit e di controllo dei flussi migratori?' - chiude il gruppo consiliare Prima Spilamberto.