'Sicurezza, così non va: il sindaco crei un assessorato'

Riappropriarsi del territorio troppo spesso terra di nessuno e chiedere al sindaco di rinunciare alla delega alla sicurezza creando un assessorato dedicato. La Lega di Modena rilancia dal Novi Sad il tema della sicurezza in città. Consiglieri comunali, regionali (Bargi e Pelloni), e parlamentari (il senatore Stefano Corti), insieme, prima sotto la tribuna ora chiusa all'accesso dalle ore 19 per motivi di sicurezza e poi in corteo, per un giro dell'ovale del parco.Nel video le dichiarazioni dei consiglieri comunali Alberto Bosi, Giovanni Bertoldi, e del responsabile sicurezza Lega Modena Mario Mirabelli