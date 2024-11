'Sicurezza e immigrazione, disastro Modena, Camporota si dimetta'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ancora una volta - dice - su un fatto gravissimo che riguarda immigrati delinquenti e senza scrupoli, registriamo il desolante silenzio del super assessore alla sicurezza. L'ex prefetto che per anni, prima di entrare nella squadra politica di centro sinistra del sindaco Mezzetti, ha coordinato e gestito l'immigrazione a Modena e ha presieduto il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, non ha evidentemente nulla da dire.Un silenzio istituzionale parzialmente colmato in queste ore solo dalle imbarazzate parole del sindaco Mezzetti obbligato a chiedere nuovamente quel maggiore presidio della zona che già aveva chiesto, forse invano, visti i risultati.



E' evidente che la gestione dell'immigrazione e del coordinamento della sicurezza dell'ex prefetto, limita anziché potenziare oggi l'azione dell'ora assessore alla sicurezza Camporota. Parlare di una situazione che al Novi Sad anziché migliorare, peggiora, parlare di una immigrazione incontrollata nel cui contesto generano la maggior parte dei reati violenti e di strada commessi a Modena. sarebbe per l'assessore ammettere anche parte delle proprie responsabilità passate. E il silenzio non fa altro che confermarlo. Proprio nel momento in cui un sindaco ha ascoltato le proposte di centro destra, delegando la sicurezza ad un assessorato specifico, quest'ultimo non proferisce parola. Davvero un brutto segnale.

Lo ribadisco: chiedo a gran voce le dimissioni dell'assessore' - conclude Platis.