Sicurezza, Golinelli (Lega) risponde al Siulp: 'Condividiamo e appoggiamo le richieste'

Riceviamo e pubblichiamo, come fatto con tutti i candidati che attraverso il nostro giornale hanno voluto rispondere alla 'Lettera per la sicurezza' redatta dal Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia) e pubblicata a mezzo stampa, la dichiarazione dell'Onorevole Lega Guglielmo Golinelli, Consigliere comunale a Mirandola e nell'Unione Comuni Modenesi Area Nord e candidato alle elezioni politiche. A lui, alcuni giorni fa, avevamo rivolto alcune domande sui temi della campagna elettorale. Partendo dai temi energetici ed arrivando, appunto a quelli sulla sicurezza.Di seguito la risposta al Siup e al termine, il video l'intervista video.“Con riferimento alla lettera inviata dal Siulp, mi sento di condividere a pieno tutti i punti e le annesse richieste in esso contenute. Si tratta di necessità di base, perfettamente in linea con la politica messa in campo dalla Lega al Governo, con Matteo Salvini a capo del dicastero degli Interni.