L'onorevole Alessandra Basso, europarlamentare per Identità e Democrazia, ha ricordato come 'le strategie della UE per quanto attiene la sicurezza, abbiano ricadute importanti a livello locale e per questo è sbagliato pensare che l'Europa sia una cosa lontana'.L'onorevole Gianni Tonelli, ex segretario del Sindacato Autonomo di Polizia, ha poi affermato che la 'Polizia locale è una risorsa straordinaria ed i sindaci devono dare delle risposte nell'ottica della tutela dei loro cittadini. L'accoglienza non regolata e programmata non porta alcun beneficio a chi arriva e non fa che aumentare uno stato di insicurezza generale, alimentando indigenza, povertà e delinquenza'.Il sindaco di Polinago Simona Magnani ha poi espresso la triste realtà dei minori non accompagnati, che unitamente a lacci burocratici amministrativi e legali manda ancora più in crisi le dinamiche dell'accoglienza. Infine è intervenuto l'ispettore Antonio Castaldo, responsabile gestione pattuglie questura di Rimini, rappresentante SAP. Ha moderato la serata il segretario della sezione della Lega di Vignola Lucilla Semeraro.