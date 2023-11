Sicurezza, l'opposizione punzecchia il sindaco: 'Gioca allo scaricabarile'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Le dichiarazioni del sindaco e del Ministro Piantedosi, ma soprattutto il botta e risposta tra i due al convegno su sicurezza e sviluppo organizzato ieri da Siulp e Cisl sul tema degli organici, dell'elevazione della questura di Modena in fascia A, e sull'immigrazione, dividono il mondo politico di maggioranza e opposizione. Se il PD e il Movimento 5 Stelle criticano le parole del ministro ('Preferisco puntare sul potenziamento degli organici che procedere con il tema marginale dell'elevazione della questura in fascia A), Forza Italia e Lega puntano alle parole del sindaco, soprattutto nel botta e risposta avuto a fine convegno con il Ministro.



“Quanto è emerso ieri nel corso della discussione tra sindaco e ministro dell’Interno a Baggiovara, non può che lasciarci esterrefatti. Non possiamo, infatti, essere che dalla parte di Piantedosi – continua Bertoldi – soprattutto perché crediamo sia fondamentalmente meglio avere più agenti che la Questura di Modena in fascia A.



I 100 agenti in più garantiti sono per noi un ottimo risultato: ciò che piuttosto manca è un’efficace politica locale sulla sicurezza, tema che oggi sconta numerosissimi errori. Proprio per questo abbiamo inoltrato un dettagliato ordine del giorno contenente una serie di proposte, oggetto del prossimo consiglio comunale.” - ha affermato Giovanni Bertoldi, capogruppo di Lega Modena che rilancia la proposta di istituire uno specifico Assessorato alla Sicurezza che in coordinamento con le varie forze di polizia, interconnesse a partire dalle sale operative, e sia in grado di svolgere da una parte un efficace e rapido intervento sul territorio e dall’altra una fattiva collaborazione con i servizi sociali per far fronte ad emergenti situazioni di disagio ed emarginazione.” - sottilinea Il consigliere leghista

“Davanti alla platea del convegno organizzato da SIULP e Cisl sulla sicurezza si sconfessa e trasforma le sua dichiarazioni in un boomerang' - afferma il capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi. 'Se il problema è quello della grande quantità di immigrati irregolari sbarcati e che una volta sul territorio delinquono, allora dica perché lui e il suo partito a livello nazionale e il Presidente Bonaccini hanno detto no all’apertura di un CPR regionale. E’ evidente che la volontà di attaccare il governo si è scontrata con la realtà dei fatti. Stessa cosa sugli organici. Il sindaco ha sbottato anche di fronte al discorso realista e all’impegno del ministro Piantedosi nel continuare a potenziare gli organici delle forze di Polizia sul territorio provinciale con particolare riferimento all’attività di strada, arrivando addirittura ad affermare che al Novi Sad dovrebbe andarci l’esercito visto che le forze dell’ordine non lo fanno. Una frase che, riteniamo, debba avere una spiegazione da parte sua perché così rappresenta una critica verso le forze di polizia stesse e rispetto agli sforzi che sono portati avanti in forma integrata sotto il coordinamento della prefettura in zone a rischio come il parco Novi Sad'.

'Se si è trattato di uno scivolone - conclude Giacobazzi - chiediamo al sindaco di spiegare o rimediare alla prossima occasione, magari già dal prossimo consiglio. Fatto sta che il tentativo del PD di colpire politicamente ministro e governo sui temi della sicurezza e dell’immigrazione si è dimostrato l’ennesimo boomerang”.