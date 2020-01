Social, Borgonzoni spende 8 volte in più di Bonaccini

Addio manifesti e volantini, nel 2020 le campagne elettorali si giocano anche, e soprattutto, sui social network. Pare saperlo bene la leghista Lucia Borgonzoni, candidata per il centrodestra alle elezioni regionali in Emilia-Romagna che,. Non solo, come riporta la Libreria inserzioni di Facebook, pubblica e consultabile da ogni utente, ha speso una cifra simile (18.241 euro) anche la pagina di Matteo Salvini, leader nazionale della Lega, lo stesso partito di Borgonzoni. Numeri diversi invece quelli dell'avversario del centrosinistra,. Nella classifica dei 'paperoni social' il primo nome vicino a Bonaccini, è quello diSeguono, Federico Amico, sempre candidato di 'Coraggiosa' con 3.371 euro e Emma Petitti del Partito democratico, con 3.297 euro. Totale: 14.577 euro, oltre 4.000 in meno rispetto alle cifre spese dalla Lega che, tra Borgonzoni e Salvini, sfiora i 40.000 euro di investimenti pubblicitari social. Nel dettaglio, le spese per i post pubblicati dalla pagina di Matteo Salvini degli ultimi sette giorni, sono tutte 'geograficamente' indirizzate ad utenti dell'Emilia-Romagna.Nessun investimento in Calabria, dove si voterà per le elezioni regionali lo stesso giorno che in Emilia-Romagna, il 26 gennaio.Differenti anche gli utenti intercettati: mentre Bonaccini prevale nella fascia dai 25 ai 40 anni, la Lega è piu' presente sulle bacheche degli utenti dai 45 in su, fatta eccezione per alcuni post, arrivati anche ad utenti minorenni.