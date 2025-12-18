Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Società partecipate Comune Modena, Forza Italia: ‘Per Seta e Amo trasparenza impossibile, ecco perché voteremo contro'

Società partecipate Comune Modena, Forza Italia: ‘Per Seta e Amo trasparenza impossibile, ecco perché voteremo contro'

Il capogruppo Piergiulio Giacobazzi: 'Grave che anche il Comune non abbia avuto risposte sulla situazione di Seta. Oggi le zone d'ombra anziché dissipate, sono aumentate'

2 minuti di lettura
'Di fronte alle parole pesanti come un macigno pronunciate di recente dal Presidente della Sezione regionale della Corte dei Conti Dott. Pozzato sulle società partecipate, e alle perplessità e preoccupazioni espresse dall’Assessore Zanca rispetto alla assenza di risposte da AMO sugli indicatori gestionali e operativi di Seta, è palese che non ci siano le condizioni per votare a favore della delibera su analisi e razionalizzazione delle partecipazioni societarie prima di tutto. A ciò si aggiungono le notizie di continui sviluppi sulle possibili azioni di responsabilità nei confronti di tutta la dirigenza Amo dopo lo scandalo dell’ammanco. E’ grave che risposte a domande per garantire trasparenza siano state negate anche al Comune di Modena, socio delle stesse. La situazione che già aveva motivato il voto contrario alla delibera dello scorso anno è drammaticamente peggiorata. Oggi le zone d’ombra, anziché essere dissipate, sono aumentate e il Comune, nonostante l’impegno profuso dall’Assessore Zanca, non è dichiaratamente riuscito a fare chiarezza. Una mancata trasparenza che pesa tanto più in una fase delicata come quella di Seta, nella prospettiva delle future aggregazioni'. Così il capogruppo Forza Italia Piergiulio Giacobazzi in merito al dibattito che si è svolto in Consiglio Comunale sulle società partecipate del Comune di Modena e sulle motivazioni alla base dell'annunciato voto contrario alla delibera presentata dalla giunta.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Un voto che comunque non si è potuto esprimere a causa della mancanza del numero legale dei consiglieri votanti. Il Consigliere capogruppo si è poi soffermato sulla società partecipata CambiaMo, la società di scopo per l'attuazione degli interventi urbanistici e di riqualificazione urbana, tra cui l'R-Nord.'Sulla trasparenza e sulla reale utilità pubblica di CambiaMo ci sarebbe da aprire un capitolo a parte. Basta pensare alle ultime operazioni di permuta per quasi due milioni di euro con il Comune di spazi all’interno del comparto dell’ex consorzio agrario in cambio di appartamenti all’interno dell’R-Nord, simbolo dello spreco di denaro pubblico per una operazione di riqualificazione, anche sociale, rimasta sulla carta. Anche per questo abbiamo espresso un convinto no alla delibera”.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scuole superiori Modena, aumentano le telecamere contro lo spaccio

Scuole superiori Modena, aumentano le telecamere contro lo spaccio

Mercati agricoli bio Modena: assegnate le aree

Mercati agricoli bio Modena: assegnate le aree

Partecipate, Zanca: 'Su Seta anche il Comune senza risposte, siamo perplessi e preoccupati'

Partecipate, Zanca: 'Su Seta anche il Comune senza risposte, siamo perplessi e preoccupati'

Manca numero legale e la votazione salta: il centrosinistra dà la colpa all'opposizione

Manca numero legale e la votazione salta: il centrosinistra dà la colpa all'opposizione

Scandalo Amo, messa in mora ex dirigenti: così Bosi tradisce Muzzarelli per Mezzetti?

Scandalo Amo, messa in mora ex dirigenti: così Bosi tradisce Muzzarelli per Mezzetti?

Comitato Remigrazione sbarca a Modena, Cgil e Anpi: 'Proposte aberranti da organizzazioni fasciste'

Comitato Remigrazione sbarca a Modena, Cgil e Anpi: 'Proposte aberranti da organizzazioni fasciste'

Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Fdi Pavullo: 'Sanità, il progetto montagna è una Caporetto, altro che rivoluzione'

Fdi Pavullo: 'Sanità, il progetto montagna è una Caporetto, altro che rivoluzione'

Partecipate Modena, non c'è il numero legale e il voto salta: imbarazzo Pd

Partecipate Modena, non c'è il numero legale e il voto salta: imbarazzo Pd

Affitti brevi: scontro politico tra centrodestra e maggioranza

Affitti brevi: scontro politico tra centrodestra e maggioranza

'Affitti brevi, bene dare più poteri ai Comuni'

'Affitti brevi, bene dare più poteri ai Comuni'