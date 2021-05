Sondaggio Dire, Fdi al secondo posto, Pd ancora in calo

Prosegue l’ascesa di Fratelli di Italia che resta secondo partito dopo la Lega. E’ quanto rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate il 28 maggio su un campione di mille casi.Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 19,4% con un +0,3% rispetto alla scorsa settimana, La Lega è al 21% (-0,1%). Terzo partito il Pd che con il 18,8% perde lo 0,2. Leggero incremento per il Movimento Cinque Stelle che passa dal 16,7% al 16,8%. Forza Italia perde invece lo 0,1% ed è ora al 9,2%. Calo anche di Azione (-0,1%) ora al 3,2%. Sinistra Italiana (-0,1%) al 2,4% mentre Italia Viva registra un +0,1% e si assesta al 2,1%. Infine un -0,2% per i Verdi ora al 1,8%

