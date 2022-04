Sondaggio Dire, Fdi primo partito. Centrodestra +11% su centrosinistra

Il partito di Giorgia Meloni resta primo col 21,8% delle preferenze, mentre i democratici salgono dello 0,1 rispetto a sette giorni fa e si assetano al 21,7. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè Monitor Italia realizzato l’1 aprile su un campione di mille persone.Perde lo 0,1 la Lega, terza col 15,8%. Il M5S recupera uno 0,2 e sale al 12,5%. Per la seconda settimana di seguito resta ferma al 10,7% Forza Italia. Seguono Azione e +Europa al 4,7%; Italia Viva al 2,6%; Europa Verde al 2,3%: tutte e tre perdono lo 0,1. Sinistra italiana ferma al 2%.Continua la crescita nei sondaggi della coalizione di centrosinistra, in salita da tre settimane. Resta però importante il gap con la coalizione di centrodestra, ancora avanti di oltre 11 punti. Fdi, Lega, Fi, Udc e Ci perdono uno 0,1 e scendono al 49,9%; mentre Pd, M5S, Articolo 1 ed Europa Verde guadagnano, come la scorsa settimana, uno 0,2 che li fa salire al 38,2%.Dalla nascita del governo Draghi è la coalizione di centrosinistra a registrare più consensi: dal 34% del febbraio 2021 al 38,2 di oggi. Il centrodestra, invece, partiva dal 53,1%: a oggi ha perso tre punti percentuali.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.