Sondaggio, Lega a picco: anche il Pd la sorpassa

Fratelli d’Italia primo partito, mentre la Lega continua la parabola discendente e scivola dietro al Partito Democratico. Gli italiani hanno fiducia nelle istituzioni: salgono i consensi per il premier Draghi e il suo governo, mentre il gradimento del Presidente della Repubblica non è mai stato così alto. Questi i principali risultati di Monitor Italia, il sondaggio settimanale realizzato dall’Istituto Tecnè in collaborazione con l’Agenzia Dire.Fratelli d’Italia è diventato il primo partito con il 20,7% dei consensi, superando il Pd al 20. Scivola al terzo posto la Lega con il 18,9%. Segue il M5s con il 15,6, Fi al 7,5% e Azione al 3,9%. Quindi, nel borsino di Tecnè, Iv risulta al 2,4%, Articolo 1-Mdp all’1,9%, Verdi 1,7%, Più Europa 1,5%. Dichiarano il voto il 55,1% degli intervistati, astenuti o incerti il 44,9%.

