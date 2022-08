Sondaggio Piepoli: un abisso divide centrodestra dal centrosinistra

Secondo un sondaggio pubblicato dall’istituto Piepoli le intenzioni di voto degli italiani vedono la coalizione di centrodestra in testa con il 47%. Le previsioni vedono infatti Fratelli d’Italia, primo partito, al 23.5%, la Lega al 12% e Forza Italia al 10% e Noi moderati – Noi con l’Italia insieme a Udc e Coraggio Italia all’1.5%.La coalizione di centrosinistra si attesta al 30.5% con il Partito democratico e Articolo 1 al 22%, Sinistra italiana ed Europa verde al 4.5%, +Europa al 2%, stessa percentuale anche per Impegno civico e Bruno Tabacci. Segue il Movimento 5 stelle con l’11%. Azione di Calenda insieme a Italia Viva si fermano al 6%. Italexit di Paragone raccoglie il 2.5%, a seguire gli altri partiti al 3%.Nella foto uno degli slogan 'noi o loro' pubblicati da Letta sui social

