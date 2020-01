Sotto La Pressa con Galli: 'Con il centrodestra mai più casi Bibbiano'

Continuano gli appuntamenti Sotto La Pressa. Questa mattina ospite della nostra redazione è stato il capogruppo di Forza Italia e ricandidato in Regione. Galli ha sottolineato i principali temi che sono stati al centro della sua attività in Regione, partendo dal caso Bibbiano e dalla Commissione Affidi. 'Con il centrodestra posso garantire che non vi saranno più casi Bibbiano - ha detto Galli -. La volontà di insabbiare dimostrata dal Pd e dalla maggioranza con la Commissione di inchiesta regionale dimostra quanto il sistema Affidi sia legato al partito che da sempre governa la Regione. Ricordo che il centrodestra è stato escluso dall'ufficio di presidenza e che di fatto la Commissione è stata istituita con il preciso obiettivo di minimizzare lo scandalo emerso dalla indagine Angeli e Demoni'.Sanità e infrastrutture sono stati gli altri due temi al centro della intervista. 'Le politiche della Regione in tema di sanità sono state guidate dalla precisa volontà di chiudere o depotenziare gli ospedali di periferia accentrando servizi ed eccellenze nei grandi centri - ha ricordato Galli -. Questo ha di fatto tolto servizi minimi indispensabili ai cittadini'. E sulle infrastrutture impossibile per Galli non citare le grandi incompiute, Bretella e Cispadana su tutte: 'La viabilità della nostra Regione è identica da decenni, questo comporta più traffico, più code, più disservizi e più inquinamento. Col governo di centrodestra dal 27 gennaio volteremo pagina'.