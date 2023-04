Spaggiari denuncia: 'Party abusivo in residenza universitaria Er.Go'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A intervenire è Manuela Spaggiari, segretario provinciale di Noi Moderati.'I residenti hanno avvertito le forze dell'ordine per segnalare la surreale situazione della Donati, ma solo verso le 2.40 le auto della Municipale sono intervenute e gli agenti hanno fatto cessare la musica mentre gli studenti festaioli si sono dispersi. Verso le 4 di mattina la situazione si è finalmente normalizzata permettendo alle persone di dormire. Come è stato possibile che si sia svolto all'interno di una struttura regionale, il cui accesso è limitato ai residenti, con una portineria, un party abusivo che ha tenuto svegli tutti i vicini fino a tarda notte? Cito da regolamento delle strutture gestite da ER.GO, articolo 8: L’ospite non può: arrecare disturbo: in particolare, dopo le 24 e prima delle ore 8 sono vietati suoni, canti e rumori di qualunque tipo; nelle restanti ore della giornata l’utilizzazione di strumenti musicali, apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici, ecc. ed il comportamento generale devono essere tali da non causare disturbo - afferma la Spaggiari -. Come rappresentante politico chiedo come sia stato possibile che a Modena, solo dopo diverse ore dalla segnalazione dei residenti, siano intervenuti degli agenti della Polizia Municipale per interrompere un party abusivo che ha impedito ai cittadini di dormire come da loro diritto? Sono stati presi i nomi dei responsabili? Si procederà con delle denunce? Tutto in regola con la SIAE? Pretendo dal Comune e da ER.GO precise risposte, oltre che alle scuse'.