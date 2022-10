Spaggiari: 'Modena, al Novi Sad una guerriglia urbana intollerabile'

'Modena. parco Novi Sad, 29 ottobre. Un sabato pomeriggio da incubo al termine del match Modena-Palermo. Alcuni tifosi marocchini del Casablanca hanno occupato abusivamente la tribuna di fronte allo stadio proprio durante la partita di serie B. Senza che nessuno intervenisse, hanno iniziato a lanciare petardi e usare fumogeni, al termine della partita, alcuni tifosi modenesi sono stati ricoperti di insulti e questo ha fatto partire una vera e propria guerriglia urbana. Scontri, lanci di oggetti, alcuni marocchini si sono buttati giù dalla tribuna ferendosi. Ovviamente mentre i tifosi passavano per tornare a casa e contemporaneamente nel parco, numerose persone si stavano rilassando, i podisti correvano e i bambini giocavano. Che bello spettacolo ha dato la nostra città'. A parlare è Manuela Spaggiari, segretario provinciale di Italia al centro.'Com'è stato possibile che un gruppo di ultras del Casablanca sia potuto giungere a Modena in tranquillità verso le ore 12, girare per le strade vicino la stazione creando da subito problemi ai residenti e poi occupare illegalmente la tribuna del Novi Sad durante una partita di calcio, provocare i tifosi modenesi e dare il via a una assurda e pericolosa guerriglia urbana? Ovviamente nessuna reazione del sindaco Muzzarelli e del Pd, intanto Modena è finita su tutti i giornali per il rave party a Modena Nord. La nostra città è ormai un colabrodo, ognuno si sente libero di fare come vuole. Qualcuno alzerà la mano e chiederà scusa ai cittadini? Signor sindaco, vuole essere lei il primo?'