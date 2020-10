'Sport in tv, Eleven Sports dica se è in grado di garantire servizio'

Eleven Sports, provider con l’esclusiva delle dirette in streaming del campionato di calcio di Serie C e la Superlega e l’A2 di volley, per la seconda volta in 4 giornate di campionato ha avuto dei malfunzionamenti, lasciando interdetti e infuriati centinaia di abbonati che hanno riversato il loro scontento sui social.Michele Barcaiuolo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha presentato una interrogazione ad hoc. “Eleven Sports ha l’esclusiva sullo streaming di campionati dove giocano molte formazioni della nostra regione tra cui il Modena calcio e volley. Ad oggi una partita su due ha avuto problemi tecnici, mi chiedo se questo provider a cui si sono affidati la Lega Pro e la pallavolo sia in grado di garantire un servizio all’altezza delle attese, specialmente in questo periodo di emergenza Covid che rende lo streaming unica alternativa a stadi e palazzetti”.A conferma delle parole del consigliere sono intervenuti anche Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, per scusarsi con i tanti tifosi rimasti delusi dal servizio e pretendendo spiegazioni da Eleven Sports e l’Associazione 'Codici', Centro per i Diritti del Cittadino ETS, che si è proposta per la difesa dei diritti dei tanti appassionati abbonati e per una azione di rimborso.Nel suo atto ispettivo, Barcaiuolo interroga la Giunta per sapere se sia a conoscenza della situazione e se intenda fare qualcosa per tutelare gli utenti abbonati e per garantire il servizio.