Staffetta nel gruppo Lega Modena: Alberto Bosi è il nuovo capogruppo

Staffetta all'interno del gruppo consigliare della Lega di Modena. Da ieri il nuovo capogruppo del Carroccio è Alberto Bosi, fratello dell'assessore Andrea.'Desidero innanzitutto ringraziare l'amico Antonio Baldini per l'impegno e l'autorevolezza che ha dimostrato in questi mesi in cui ha guidato il nostro gruppo in consiglio - afferma Bosi -. Desidero ringraziare anche tutti gli altri amici del gruppo per la fiducia che mi hanno dato. Da un lato sono molto contento per la nomina, dall'altro lato, sento forte il peso della responsabilità. Cercherò di fare del mio meglio in un momento così difficile per la nostra città e per il nostro Paese'.