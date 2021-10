Stangata bollette: sos associazioni consumatori a Regione Emilia Romagna

'Le Associazioni dei Consumatori emiliano romagnole hanno inviato una richiesta di incontro al Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e all’assessore Vincenzo Colla, per chiedere l’intervento delle istituzioni regionali in merito ai gravi problemi che si determineranno, per famiglie e piccole imprese a seguito degli elevatissimi rincari delle bollette di gas e energia elettrica'. Così in una nota Adiconsum, Assoconsum, Confconsumatori, Lega Consumatori, Adoc, Cittadinanzattiva, Federconsumatori e Udicon Emilia-Romagna sui rincari record previsti per luce (29,8%) e gas (14,4%).'Le Associazioni, pur riconoscendo l’importanza dell’intervento del Governo che ha stanziato 3,4 miliardi, rilevano che gli incrementi per gli utenti, eccetto per coloro che beneficiano del Bonus energia, rimangono molto pesanti e si sommano a un generale preoccupante aumento del costo, della vita ritenendo perciò necessari ulteriori sostegni. La richiesta delle associazioni dei consumatori é quella di creare un fondo per evitare i distacchi da morosità incolpevole per i redditi medio bassi esclusi dai benefici del Bonus energia, i cui criteri di accesso sono molto restrittivi. Un'altra proposta riguarda le comunità energetiche, per la produzione di energia elettrica pulita, auto prodotta, svincolata dagli andamenti dei prezzi dei mercati internazionali e che veda protagonisti i cittadini utenti. Le Associazioni auspicano che la Regione Emilia-Romagna da sempre sensibile ed attenta alle tematiche sociali ed ambientali, sia disponibile a breve al confronto'.