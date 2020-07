Stangata sulle tasse a Modena, flash mob di protesta della Lega

Come noto la giunta Pd modenese ha deciso di aumentare le tasse locali (addizionale Irpef su tutte) proprio nel momento in cui famiglie e attività economiche sono in grande sofferenza a causa degli effetti del lockdown. La Lega per protestare organizza per sabato un flash-mob. Simbolico il luogo prescelto: alle 10 di sabato i manifestanti si ritroveranno, infatti, davanti all'Ufficio Tributi del Comune di Modena, in via Santi 40.

“Folle e fuori dal tempo che la Giunta Muzzarelli abbia deciso di aumenare le addizionali comunali su Irpef e Imu in un momento storico così critico. Che dire, poi delle cartelle Tari arrivate in questi giorni ai commercianti che, giocoforza, a causa del lockdown, di rifiuti non possono averne prodotti?” Così il neo responsabile provinciale Davide Romani e il capogruppo consiliare di Lega Modena Alberto Bosi per i quali “il Partito democratico modenese dà una volta in più prova di quanto sia miope e distante rispetto alle esigenze e ai problemi reali dei cittadini”.

“L’invito al flash-mob – spiegano gli esponenti del Carroccio - è aperto quindi a tutta la cittadinanza: una chiamata a raccolta non solo per coloro che si troveranno a dover sborsare più tasse locali in questo periodo, ma anche per quei cittadini di buonsenso che capiscono la gravità del momento e come sia necessario alzare la voce contro la politica della città, sorda rispetto ai problemi del quotidiano”

“Riteniamo che mettere oggi le mani nelle tasche dei cittadini sia un gesto irresponsabile contro il quale urge una presa di posizione ferma e immediata a tutti i livelli” concludono Romani e Bosi (nella foto).