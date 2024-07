Stefano Vaccari è il nuovo segretario provinciale Pd

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nei lavori di questa mattina, presso gli spazi della Festa dell'Unità a Bosco Albergati, sono stati eletti anche il presidente dell'Assemblea, nel nome di Maria Cecilia Guerra e del Tesoriere, nel nome di Valter Reggiani. L'elezione del tesoriere si è resa necessaria perché il ruolo era ricoperto dallo stesso Stefano Vaccari, incompatibile con la nomina di segretario della federazione.

Vaccari, parlamentare, capogruppo Pd in Commissione agricoltura alla Camera.



“Ringrazio sia l’Assemblea per la fiducia – dichiara Vaccari – che Roberto Solomita per tutto il lavoro svolto sin qui con spirito di servizio, consegnandoci un insieme di risultati politici e di consenso mai rilevato prima dal quale ripartire.

Ora ci attende una nuova, importantissima sfida, quella delle elezioni regionali, per le quali dovremo spenderci con tutte le nostre energie, con tutta la passione di cui siamo capaci, per replicare l’ottimo risultato delle recenti amministrative ed europee.



Per fortuna Michele De Pascale è il candidato giusto per suscitare l’entusiasmo non soltanto nostro, ma di una coalizione la più ampia possibile.

E questo non è il solo fronte che ci vedrà impegnati nelle prossime settimane: il Partito Democratico porterà avanti l’impegno per fermare l’autonomia differenziata, che più giusto sarebbe chiamare discriminazione legalizzata, nelle Feste e nei Circoli.

Come ha detto la nostra Segretaria, siamo pronti a un’altra estate di militanza.”



All’Assemblea presenti anche l’europarlamentare Stefano Bonaccini e il responsabile dell’organizzazione nella Segreteria nazionale Igor Taruffi: “Intorno alla candidatura di De Pascale – ha ribadito quest’ultimo – dovremo costruire liste competitive che, come quelle per le europee, dovranno essere plurali, unitarie e aperte, e dunque chiediamo ai territori di lavorare in questa direzione”.