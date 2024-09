'Stesso disastro ripetuto negli stessi punti: questo è inaccettabile'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non sono stati tolti i tronchi dai fiumi, non sono stati aperti gli archi dei ponti, non è stato tolto il fango dai letti dei fiumi che, se fosse stato fatto, ne avrebbe aumentato la portata, non sono stati rinforzati gli argini per evitare che si creino finestre da cui l’acqua può entrare, come successo a Budrio'. La candidata ricorda, come diversi esponenti di centro destra e così come il Ministro Musumeci, quanto stanziato dal governo nazionale per 'l'alluvione del maggio 2023 per la messa in sicurezza del reticolo idrografico: circa 230 milioni: la regione Emilia-Romagna ne ha spesi soltanto 49 ed è la Regione ad avere la competenza in questa materia”.



A partire dai numerosi incontri durante questa prima parte di campagna elettorale, Elena Ugolini dice che “nelle ultime settimane ho ripetuto più volte che occorreva accelerare i tempi per mettere in sicurezza il territorio.



Mi è stato detto da chi ha governato, senza fare opere essenziali, la nostra regione per 50 anni che non era quello il problema. Occorre un cambiamento di metodo. Occorre arrivare all’obiettivo senza essere ricattati da ideologie che impediscono di fare le opere necessarie per controllare i nostri fiumi, occorre coinvolgere cittadini ed agricoltori senza multarli o vessarli perché spostano un tronco. Prima dell’alluvione se un agricoltore veniva sorpreso a pulire un argine veniva multato. Ora può farlo facendo una domanda tramite pec, può operare solo senza mezzi meccanici e può raccogliere solo una certa quantità di legna (senza poterla vendere se in eccesso) . Anche un bambino capisce che occorre cambiare. La politica “dello scarica barile” deve finire. Lo dobbiamo alle persone che in un anno e mezzo sono andate sott’acqua per due volte” ha concluso Elena Ugolini.