'Le dichiarazioni del sindaco Mezzetti sulla possibilità di limitare le preghiere antiabortiste sono un grave attacco alla libertà di culto e di espressione. La sua idea di una ‘libertà a metri’, che consentirebbe o vieterebbe certe manifestazioni a seconda del luogo, è un’assurdità giuridica e probabilmente anticostituzionale'. A parlare è Bruno Rinaldi, segretario provinciale di Popolo e Libertà.'Riemerge, come in un terreno carsico, la voglia tutta marxista di eliminare Dio dal cuore della gente. Ma la storia ha dimostrato che non è possibile. Tutti i regimi che hanno tentato di soffocare la fede e la spiritualità hanno fallito miseramente. La libertà di pregare e di esprimere le proprie convinzioni religiose è un diritto inviolabile che il nostro ordinamento deve tutelare'.

In risposta all’accusa che tali preghiere abbiano carattere politico, Rinaldi ricorda il precedente storico: 'Dire che pregare sia un atto politico non è una novità. È esattamente quello che pensavano gli antichi romani prima dell’editto di Costantino, quando i cristiani erano costretti a rifugiarsi nelle catacombe. Mi chiedo se il sindaco Mezzetti voglia proporre lo stesso destino per coloro che pregano oggi in difesa della vita'.'Pregare pacificamente per difendere i propri valori non è violenza, ma un’espressione di fede e libertà. Definire queste preghiere come una forma di prevaricazione significa strumentalizzare il concetto di libertà e usarlo come arma contro chi dissente. Le cosiddette fasce cuscinetto’ intorno agli ospedali rappresentano una pericolosa deriva liberticida. La libertà di culto e di espressione non possono essere delimitate da leggi arbitrarie che servono solo a silenziare chi ha idee diverse'.'Invitiamo il sindaco Mezzetti a rispettare i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e a concentrarsi sui veri problemi della città, invece di cercare di imporre limitazioni liberticide che offendono i cittadini e la loro fede. Popolo e Libertà sarà sempre in prima linea per difendere la libertà di espressione e il diritto di ogni persona di vivere la propria fede senza imposizioni né censure' - chiude Rinaldi.