Stop violenza sulle donne: premio in memoria di Renata Trandafir

L’energia creativa di forme e colori per far vincere la vita, contro ogni violenza: venerdì 7 marzo è stata presentata nella biblioteca dell’Istituto “Cattaneo-Deledda” di Modena la seconda edizione del concorso nazionale “La moda contro la violenza sulle donne - Premio in ricordo di Renata Alexandra Trandafir”, rivolto agli studenti che frequentano il Quarto e Quinto anno degli Istituti Tecnici, Professionali e Licei con Indirizzo Moda.

Il contest nazionale, patrocinato e sostenuto dal Comune di Modena, nasce per mantenere viva la memoria della ex studentessa Renata Alexandra Trandafir, uccisa a 22 anni il 13 giugno 2022 assieme alla madre.

A lanciare questa seconda edizione sono state la dirigente scolastica Alessandra Zoppello, affiancata dall’Assessora alle Politiche educative e Rapporto con l’Università del Comune di Modena Federica Venturelli.

Con loro anche vicaria Milena Ronzoni, insegnante di Renata, l’amica e compagna di classe Rachele Cavazzuti, la zia e la cugina di Renata, Elena ed Edera Tiron.Il Premio assegna tre borse di studio del valore di 1000, 500 e 300 euro, rispettivamente per il primo, secondo e terzo classificato. Sono previsti, inoltre, tre premi riservati ai migliori progetti presentati da studenti dell’Istituto “Cattaneo-Deledda”, del valore di 500, 300 e 200 euro.La premiazione si terrà a fine maggio, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, della scuola e delle associazioni coinvolte nel progetto.Nella foto, da sinistra: Elena Tiron, Federica Venturelli, Alessandra Zoppello, Edera Tiron, Milena Ronzoni, Rachele Cavazzuti