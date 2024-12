Street Parade a Modena, la Lega chiede al Comune costi e permessi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono solo alcune domande contenute nella corposa interrogazione depositata dal Consigliere comunale e capogruppo Lega Giovanni Bertoldi successiva allo Street Parade.



'Se l’evento non si poteva vietare – prosegue Bertoldi - era però possibile, come era stato chiesto, spostarlo in altra zona della città, evitando il Centro e i Viali, anche solo in funzione dei grandi disagi che avrebbe provocato nella giornata di sabato. Così come era possibile cambiare le ‘regole di ingaggio’, tra cui il divieto assoluto di somministrazione abusiva di bevande alcoliche e l’uso di sostanze stupefacenti oltre che la circolazione prolungata di mezzi pesanti ed inquinanti a ridosso del centro. La manifestazione non doveva trasformarsi, così come è successo, in una zona franca per l’uso e l’abuso di alcool e droga, perché le conseguenze potevano essere più gravi di quelle che comunque in un caso si sono dimostrate. L’aggressione, da parte di un partecipante spacciatore poi arrestato, a danno dei sanitari della Croce Rossa e ai Carabinieri in servizio ne è la conferma. Il diritto a manifestare, che va garantito, poteva e doveva essere esercitato in altre forme e in altri luoghi. Meno impattanti, meno costosi per la collettività, e più sicuri. Non vorremmo, dopo due precedenti, valesse il detto ‘non c’è due senza tre'.