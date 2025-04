Stupro di Formigine, Fdi in Regione: 'Fare chiarezza su attività Orione 80'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Fratelli d'Italia vuole fare chiarezza sulla gestione del minore straniero non accompagnato, presunto autore dello stupro di una donna di 65 anni avvenuto il 15 aprile scorso mentre la vittima faceva jogging lungo una pista ciclabile nella frazione di Tabina, nel comune di Formigine. Dopo che il caso è stato portato in Consiglio comunale a Modena dal consigliere Elisa Rossini, i consiglieri regionali Ferdinando Pulitanò (primo firmatario) e Annalisa Arletti hanno presentato un'interrogazione, ricordando che 'il giovane era stato ospite della comunità 'Atlante' gestita dal Gruppo Ceis da settembre 2024 a febbraio 2025, per poi essere accolto da un parente'.

Tuttavia, continuano i consiglieri, 'pare che queste soluzioni non abbiano avuto esito positivo a causa della situazione psicologica del minore e che il giovane sia stato infine affidato alla comunità 'Orione 80' di Magreta, in provincia di Modena'. Da qui l'atto ispettivo per chiedere alla Giunta 'per quale ragione l'affidamento al parente sia stato interrotto e se sia accaduto e accada che vengono definiti 'minori stranieri non accompagnati', e conseguentemente inseriti nei percorsi a loro dedicati, anche soggetti che hanno genitori e parenti che potrebbero occuparsi di loro'. Gli esponenti di Fratelli d'Italia domandano inoltre 'se e con quali modalità sia stata verificata l'effettiva minore età del soggetto, considerando le procedure previste per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, e se la Giunta intenda costituirsi parte civile nel procedimento penale quando verrà instaurato, analogamente a quanto fatto in precedenti casi di particolare gravità'.All'esecutivo regionale si chiede infine se 'ravvisi eventuali responsabilità o carenze nella vigilanza da parte della comunità o dell'ente gestore preposto all'accoglienza e alla tutela del minore'.