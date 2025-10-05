'Stupro di San Damaso, la sinistra continua a chiudere gli occhi sul fallimento dell'accoglienza'
Gidari (Fi) al sindaco: 'Riconoscere che il modello di società multiculturale proposto e gestito dalla sinistra si è rivelato fragile, ipocrita e inefficace'
'Episodi come questo ci ricordano con forza quanto sia necessario contrastare ogni forma di violenza e di cultura del possesso, quella mentalità distorta e pericolosa che porta alcuni uomini a considerare le donne come oggetti, e non come persone libere e uguali. Come comunità dobbiamo reagire uniti, con fermezza e con educazione al rispetto. È una battaglia culturale, prima ancora che giudiziaria, che richiede impegno, consapevolezza e responsabilità da parte di tutti. Alle donne va la nostra solidarietà. Agli uomini, un richiamo: serve cambiare sguardo, linguaggio e comportamenti, ogni giorno indipendentemente da razza, religione... Un sentito ringraziamento alla Procura della Repubblica, squadra mobile della Questura di Modena e a tutti coloro che grazie al loro impegno hanno contribuito all’arresto del giovane'.
Parole che trovano però la bocciatura di Giovanni Gidari di Forza Italia.
'Ho letto con attenzione le parole del sindaco Gargano sull’episodio di cronaca che ha scosso la nostra comunità castelfranchese.
'Si è preferito fare propaganda, parlare di “accoglienza diffusa”, distribuire risorse e permessi senza preoccuparsi davvero di creare percorsi di inserimento reale, di lavoro, di formazione e di educazione. E così si è generata una frattura, una periferia sociale e morale dove troppo spesso crescono disagio, rabbia e violenza. La sinistra castelfranchese ha continuato a chiudere gli occhi, a parlare di inclusione e solidarietà senza rendersi conto che la prima vera forma di solidarietà verso chi arriva e verso chi già vive qui è la chiarezza delle regole.
