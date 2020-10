'Su danni del DPCM gli slogan del sindaco non aiutano nessuno'

'Prendiamo atto che di fronte alla protesta pacifica dei ristoratori che il Comune aveva pregiudizialmente bollato come potenzialmente pericolosa e quindi da evitare, l’operatività del sindaco anche oggi non è andata oltre ad uno slogan per promuovere la spesa a domicilio. Il tutto in un tavolo ufficiale con le rappresentanze delle imprese. A dir poco desolante.Non è con gli slogan che si danno risposte ai ristoratori che si sono distinti per il rispetto delle regole e che oggi devono pagare per tutti, rispettando l’orario di chiusura alle 18 che non ha né capo né coda. Così come non lo ha la chiusura delle palestre. Ma ormai il danno del governo è stato fatto e bisogna pensare a come compensare pienamente la chiusura delle attività nel prossimo mese ma soprattutto alla ripartenza'. Così il capogruppo Forza Italia in Consiglio Comunale Piergiulio Giacobazzi a commentando le dichiarazioni del sindaco e le conclusioni dell'incontro avuto ieri al tavolo con le imprese.'Come Forza Italia proponiamo un piano comunale, ad integrazione degli interventi statali, che poggi su tre gambe: contributi a fondo perduto, burocrazia zero per l’accesso ai fondi, con una concertazione anche con le associazioni di categoria, e prolungamento di tutti gli sgravi e la riduzione delle tasse e tributi locali per il mese interessato. Vista la chiusura del governo nazionale alle pressioni dei governi locali - continua e conclude Giacobazzi - bisogna agire subito, anche a livello comunale, per fornire supporto concreto alle imprese ed ai lavoratori colpiti, attingendo a fondi comunali. Chi sta subendo l’impatto di pesanti limitazioni e blocchi e chiede di potere continuare a lavorare in sicurezza deve essere ascoltato e non può essere trattato come un irresponsabile. Vorremmo che in Consiglio comunale si parlasse di questo e la prossima volta, anziché numeri e slogan, il sindaco elencasse strategie e strumenti e azioni concrete ed immediate. Forza Italia sarà pronta a dare il proprio contributo”.