Sui cartelli di Bonaccini il Pd scompare, ma riappare sugli assorbenti

Stante l'importanza della misura in termini di risparmio, viene da chiedersi se sia giusto elevare tale decisione a nuova bandiera dell'ambientalismo e del femmismo di sinistra piazzando addirittura il simbolo del partito dei giovani Pd su un assorbente. Nessuno mette in discussione la necessità di tagliare l'Iva sugli assorbenti, ma in un Paese dove il tasso di occupazione femminile è il secondo peggiore d'Europa dopo la Grecia e il gap tra stipendi maschili e femminili è di 3000 euro l'anno, forse cantar vittoria per il taglio dell'Iva sui tampax è un po' eccessivo. Stesso dicasi del tema ambientale, in una Modena che ospita uno degli inceneritori più grandi d'Italia e che brucia il doppio dei rifiuti prodotti in Provincia, forse gli assorbenti bio non sono esattamente la panacea a ogni male.Del resto sui cartelli elettorali del candidato governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini il simbolo Pd scompare , ma sugli assorbenti come fare a non mettere il simbolo del Pd giovani Modena? Queste sì sono battaglie politiche... Ai rivoluzionari e alle rivoluzionarie del '68 non resta che piangere.