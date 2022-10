'Sulla sicurezza il sindaco, colpito nel vivo, deraglia'

“Quasi nessun riferimento e nessun commento ai gravissimi recenti casi di cronaca e ai reati contro la persone registrati in centro storico. Nessun riferimento alle possibili soluzioni per affrontare il ‘caso’ Modena. Il sindaco, rispondendo rispetto all’insicurezza e all’escalation criminale centro storico, ha provato a dipingere nuovamente una città che non c’è prendendosela con chi semplicemente denuncia fatti e gli allarmi che sono sotto gli occhi di tutti e che i cittadini lanciano. Ci vorrebbe più rispetto per l’istituzione che rappresenta e per l’intero consiglio comunale. Capiamo l’imbarazzo del sindaco nel vedere Modena ai disonori della cronaca nazionale per l’escalation criminale legata sia alle baby gang e sia all’immigrazione irregolare, ma non è nascondendo il problema e tantomeno attaccando l’opposizione che si fa un buon servizio alla collettività'.Così il consigliere comunale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi a commento della risposta all'interrogazione e della chiusura del dibattito generato dall'interrogazione presentata dai Consiglieri Baldini e Rossini sui recenti e gravi fatti ci cronaca legati ad aggressione e a reati contro la persona registrati a ModenaMa nella risposta del sindaco c’è di più. C’è l’ammissione di un totale fallimento politico locale e nazionale rispetto agli obiettivi e ai problemi posti dalla stessa Amministrazione. Nel luglio dello scorso anno aveva chiesto al ministro di risolvere il problema, diventato a sua detta ingestibile, del grande numero di minori stranieri non accompagnati sul territorio. Oggi la conferma della non risposta del governo, del ministro, e della mancata risoluzione del problema. Aveva chiesto ed era stata promessa la firma per l’elevazione della questura. Altro obiettivo non raggiunto, con l’ammissione che ci dovrà pensare il nuovo governo. Insomma, una resa politica su tutta linea.Auspichiamo - conclude Giacobazzi, che il sindaco, sempre pronto ad attaccare governi non PD, questa volta cambi registro e lavori senza pregiudiziali politiche con il nuovo esecutivo per dare quella svolta che Modena attende”