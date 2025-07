Surreale strategia di difesa del Pd di Carpi: 'Su Amo Fdi crea un caso come su Bibbiano'

'È ormai evidente che né a Fratelli d’Italia né alla consigliera Arletti sia mai interessato davvero il bene dell’Agenzia per la Mobilità o l’accertamento della verità. L’unico obiettivo è strumentalizzare vicende su cui la magistratura non ha ancora nemmeno preso in mano i documenti, e dove non esiste alcun registro degli indagati'. Così, in una nota il segretario del Partito Democratico di Carpi Daniela Depietri.

E poi la Depietri si lancia in un surreale parallelo tra l'ammanco da 500mila euro in Amo e il caso Bibbiano. 'Un copione già visto, che ricorda il caso Bibbiano: creare un caso politico prima ancora che esistano i fatti, cavalcando indignazione e sospetto. È un metodo che ci trova totalmente agli antipodi. Nel centrosinistra, chi ricopre incarichi pubblici ha rispetto per le istituzioni e senso di responsabilità: ci si fa da parte anche in assenza di indagini, per tutelare il lavoro comune. La destra invece non si fa scrupoli a mantenere membri del Governo condannati, dimostrando chiaramente quale sia la loro concezione della politica e della legalità - continua la Depietri - E, come se non bastasse, ora improvvisamente diventano tutti del Partito Democratico: anche Alessandro Di Loreto, ex direttore dell’Agenzia, che non è mai stato nemmeno iscritto al Pd. Io, come altri, esprimo vicinanza umana sia a lui che a Stefano Reggianini, due persone che hanno compiuto un gesto responsabile facendo un passo indietro per il bene pubblico, non per obbligo ma per senso del dovere. Suggerisco a Fratelli d’Italia e alla Lega di prenderne esempio'.