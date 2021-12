Tamponi Modena, traffico resta in tilt: in coda anche chi va al lavoro

Nonostante le rassicurazioni e le novità organizzative annunciate ieri dall'Ausl e introdotte oggi, la situazione nell'area dell'hub vaccinale di via Minutara a Modena resta incandescente. Anche questa mattina una coda chilometrica si è formata lungo via Divisioni Acqui e ha coinvolto non solo le persone in fila per il tampone, ma anche chi semplicemente doveva recarsi al lavoro.Il tentativo di alleggerire il traffico attraverso l'allungamento del percorso all'interno dell'area dell'ex Aeronautica non è servito a nulla: la coda all'interno si è infatti raddoppiata, ma in assenza di indicazioni precise anche la viabilità ordinaria si è ulteriormente paralizzata. Molti infatti si sono ritrovati imbottigliati lungo via Minutara e impossibilitati a recarsi in ufficio, senza aver avuto indicazioni su percorsi alternativi.Il consiglio, per chi deve effettuare il tampone, resta quello di rispettare gli orari e di non presentarsi in anticipo.Buongiorno, scrivo mentre sono in macchina in fila per effettuare i tamponi a tutta la famiglia (4 persone) e sto sperimentando il nuovo “giro dell'oca“ che il duo Brambilla/Borsari hanno annunciato ieri in conferenza stampa. Abbiamo il famoso appuntamento 8-13,30 e siamo arrivati alle 7,20 con buona pace dei 15 minuti di anticipo (e per fortuna) tanto invocati dalla dottoressa Borsari… Siamo all’interno della caserma nel lato di Via Minutara e non bastano 2 ore per finirlo. Per fare gli altri 2 lati non ho idea di quanto ci vorrà e la fila scorre meno di quando si faceva il vecchio percorso. Stamattina scene da film per incolonnarsi, non oso pensare cosa ci sia al di là del muro di cinta, fuori dalla caserma ma fino alle 7,45 l’unico a regolare il traffico in entrata è stato un addetto forse della CRI in completa tenuta rossa da soccorso sanitario. Ma la Municipale di Modena esiste ancora? Inizia a lavorare alle 8 o si può impiegare anche prima? L’Hub è accessibile a chiunque di notte o di mattina presto? Si sono materializzati due volontari con pettorina rossa che hanno chiesto a noi automobilisti di serrare la fila e hanno messo delle transenne alle ore 8,30 nello svincolo che prima si usava in auto per andare a vaccinarsi. In modenese ci sono tanti termini ma sono pochi quelli gentili che mi vengono in mente per descrivere i dirigenti Ausl, sindaco e dirigenti vari del Comune che lasciano in questa situazione da settimane i propri utenti/cittadini. Sottolineo che i servizi igienici sono molto distanti dal nuovo percorso e ci vuole una “idraulica” d’acciaio per non andare in bagno dopo ore seduti in auto. Sono le 9:12 e siamo appunto arrivati (quasi) alla fine del primo lato del nuovissimo giro dell'oca di via Minutara. Un pensiero e un grazie grande come casa a quei 5 massimo 7 operatori che tutti i giorni si fanno un cuore così: sono sempre e solo in due a fare tamponi e nessuno parla mai di loro.Franco Leonardi