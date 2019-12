Tassoni, i Giovani democratici alla Lega: 'No a influenze dei partiti'

La segretaria cittadina dei Giovani democratici modenesi Giulia Mancuso replica al senatore della Lega Corti su quanto pubblicato sul Giornalino ufficiale dei Tassoniani. Ricordiamo che Corti, sottolineando il parallelo con Hitler e le critiche comunque bipartisan presenti nell'articolo, aveva chiesto di poter partecipare a un dibattito, anche con parlamentari di altri partiti, insieme ai ragazzi.

“Il senatore Corti della Lega esprime indignazione per un articolo pubblicato sul Giornalino studentesco del Tassoni e chiede di potersi confrontare con gli studenti perché, a suo dire, si sarebbe paragonato l’ex ministro dell’Interno al Führer. È interessante notare che nella sua analisi sia stata ignorata la parte dell’articolo in cui si cita Matteo Renzi preceduto dal duce, ed è altrettanto interessante riscontrare un’assenza di indignazione da parte del gruppo di Italia Viva modenese - afferma la Mancuso -. Sarà forse perché non vi è nulla di cui scandalizzarsi, dato che il piano su cui si analizzano i singoli leader politici è quello della ricerca dei consensi e non quello delle idee o delle metodologie politiche? Si potrebbe dire che trovare associazioni esterne a questo piano denotino una certa insicurezza, o in alternativa una volontà di soffermarsi sulle immagini piuttosto che di leggere l'articolo'.



'Al senatore forse sfugge il concetto di libertà di espressione, e non avrà certo familiarità con il contesto del giornalino studentesco, una delle attività extrascolastiche più stimolanti e arricchenti. Non è accettabile che questo mondo sia calpestato dalla propaganda politica, soprattutto quando questa cerca di limitare o indottrinare gli studenti - continua la Mancuso -. È importante che i ragazzi si documentino e si informino sui temi politici, ma il dibattito deve essere stimolato senza influenze dirette dai partiti. Non devono esserci pregiudizi e non va esercitata censura, su questo si può convenire, e allo stesso modo non deve esistere alcun tipo di manipolazione”.



Nella foto Giulia Mancuso