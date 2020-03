Teatrino Governo che alla fine conferma: scuole chiuse in tutta Italia

'Abbiamo deciso prudenzialmente di sospendere le attività didattiche fuori dalla zona rossa fino al 15 marzo a partire da domani'. La conferma a una notizia già data arriva da Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione, in conferenza a Palazzo Chigi che poche ore fa aveva frenato

E' ufficiale dunque, dopo un balletto davvero poco edificante da parte del Governo: scuole chiuse da domani fino al 15 marzo per l'emergenza coronavirus. 'Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo', ha detto il ministro dell'Istruzione, la M5S Lucia Azzolina parlando a Palazzo Chigi.

'Noi della trasparenza abbiamo fatto sempre la nostra regola d'azione, verità e trasparenza'- ha aggiunto il premier Giuseppe Conte parlando a Palazzo Chigi spiegando che, sulla chiusura delle scuole questa mattina 'era stato chiesto al comitato tecnico-scientifico un ulteriore approfondimento'. Per questo 'la notizia che è fuoriuscita è stata totalmente improvvida'.



Il sindaco di Modena