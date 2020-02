Torna, da domani e per oltre un mese, la Festa dell'Unità a Ponte Alto

Segreteria del Pd di Modena di nuovo a capofitto sulle feste dell'Unita'. Aspettando il congresso regionale e il congresso nazionale per avviare la discussione sul rinnovo dei vertici, dopo che il segretario Andrea Bortolamasi e' diventato assessore a giugno, domani torna nell'area di Ponte Alto la festa di primavera organizzata dai Circoli e dai Giovani dem della citta'.La festa rimarra' allestita fino a domenica 29 marzo e sara' accesa nei fine settimana, le sere di venerdi' e sabato e la domenica a mezzogiorno. 'Le feste dell'Unita'- evidenzia Bortolamasi- sono passione e partecipazione. La festa e' nel nostro dna, una festa per la citta', della citta', aperta a tutti, ma anche una festa per dire grazie a tutti coloro che il 26 gennaio hanno creduto nel Partito democratico e in Stefano Bonaccini e ci hanno permesso di vincere le elezioni regionali'. È fissata domani alle 19 l'inaugurazione con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il segretario provinciale Davide Fava, oltre a Bortolamasi, al segretario dei Giovani democratici della citta' Giulia Mancuso e al responsabile Feste Stefano Manicardi. A seguire, alle 20, si terra' 'la grande cena di ringraziamento post-elezioni con i volontari che, a vario titolo, hanno concorso all'ottimo risultato elettorale', annunciano dal partito. Saranno presenti i consiglieri regionali Pd eletti e tutti i candidati Pd all'Assemblea legislativa regionale. Tra gli altri appuntamenti, venerdi' 28 febbraio alle 21 si parlera' del 70esimo anniversario dell'eccidio delle Fonderie riunite, con il docente di Storia contemporanea all'Universita' di Modena e Reggio Emilia Lorenzo Bertucelli. Sabato 7 marzo, invece, alle 17.30 e' in programma 'Il lavoro del futuro', per parlare di cooperazione, appalti, economia green e donne.