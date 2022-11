'Torrenova, in via Monviso degrado causato da una famiglia di nomadi'

Spaggiari: 'Trascorrono le serate sulle panchine che costeggiano il parcheggio, si ubriacano, abbandonano i rifiuti per terra, fanno i loro bisogni dove capita'

'Da qualche settimana una famiglia di nomadi ha deciso di 'trasferirsi' nell'area del parcheggio in fondo a via Monviso, zona Torrenova o in via Cervino, nei pressi dei campi di calcio e basket, vicino all'incrocio con via Albareto. Per il momento è arrivato un solo camper, ma i problemi sono iniziati subito. I nuovi vicini trascorrono le serate sulle panchine che costeggiano il parcheggio, si ubriacano, abbandonano i rifiuti per terra, fanno i loro bisogni dove capita. I residenti denunciano anche le numerose visite sospette che la famiglia riceve, un viavai che preoccupa chi abita nel quartiere. Vanno via la mattina presto e tornano verso sera. Il timore è che se non si interviene subito, i camper possano moltiplicarsi e la situazione precipitare'. A parlare è Manuela Spaggiari, segretario provinciale Italia al centro.



'Auspichiamo un pronto intervento delle forze dell'ordine, in varie zone della città si sono registrate e si registrano problemi legati alla permanenza di famiglie nomadi. Le lamentele dei cittadini sono sempre le stesse, la situazione di via Monviso non fa eccezione. In passato la zona era stata palcoscenico per alcuni atti di vandalismo e minacce da parte di una delle prime baby gang di Modena' - chiude la Spaggiari.





