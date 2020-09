Trasporti scuola Modena, Bernagozzi: 'Inaccettabile: bus stipati'

'In queste ore mi sono giunte numerose segnalazioni tramite foto da parte di studenti modenesi di autobus scolastici pieni come prima della pandemia. La situazione è inaccettabile'. A parlare è Andrea Bernagozzi responsabile regionale Settore Scuola per Forza Italia Giovani.'Gli studenti sono preoccupati perché nulla è cambiato rispetto ai disagi degli anni precedenti, ma ora il potenziale rischio di contagio sulle corse rende questa situazione ancora più preoccupante - afferma Bernagozzi -. Le soluzioni che dovevano arrivare dalla Regione non sono arrivate, Bonaccini non supera la prova trasporti pubblici, ma gli unici che rischiano davvero sono gli studenti che si trovano in pericolo ammassati per minuti negli autobus'.'Già da oggi alcune corse hanno visto il riempimento dei bus di oltre l’80% - conferma il sindacato Usb che ieri ha manifestato con uno sciopero - e alle fermate dei plessi scolastici non c’erano ad assistere nè il personale di Seta né il personale dell’Agenzia della Mobilità, lasciando la gestione del carico alle sole responsabilità del conducente'.