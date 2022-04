'Ucraina, Modena sostiene in pieno la posizione del premier Draghi'

'L’emergenza umanitaria è gravissima: 6,5 milioni di sfollati all’interno dell’Ucraina, 13 milioni bloccati nelle aree del conflitto e oltre 4 milioni di rifugiati in altri Paesi. Sono 2.740 gli ucraini in fuga dalla guerra che hanno avuto accesso alla sanità pubblica nella provincia di Modena; 444 (di cui 204 minori) quelli registrati al Centro Stranieri del Comune di Modena - continua il sindaco -. Poi c’è l’impegno sul fronte degli sportelli sociali, dei percorsi di assistenza, degli inserimenti scolastici, della mediazione linguistica e degli aiuti alimentari: un impegno straordinario per il personale del Comune che ringrazio insieme a Prefettura, forze dell’ordine, protezione civile, sanità, terzo settore e colleghi sindaci. Sulla promessa di risorse in sede di conversione del decreto Ucraina, ribadisco che le risorse da Roma devono arrivare e devono essere congrue. Ci attendono mesi intensi, di duro lavoro per fronteggiare tutte le declinazioni di questa emergenza. Credo però che l’Italia, l’Emilia-Romagna e Modena abbiano tutte le caratteristiche per reggere all’impatto e andare avanti, senza mai rinunciare a costruire futuro'.