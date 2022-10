Ue: 'Europa prepari risposta in caso di attacco nucleare russo'

L'Eurocamera chiede all'Ue di preparare una risposta in caso di attacco nucleare russo. Questo il contenuto della relazione sull'escalation russa in Ucraina approvata dal Parlamento europeo con 504 voti a favore, 26 contrari e 36 astensioni in cui si chiede inoltre un forte aumento dell'assistenza militare all'Ucraina, la condanna dei referendum farsa e delle minacce nucleari di Putin e l'istituzione di un tribunale internazionale ad hoc per i crimini contro l'Ucraina.Intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista con l'Australian Lowy Institute rilanciata dall'agenzia Unian, ha dichiaro che 'il presidente russo, Vladimir Putin, non riuscirebbe a salvarsi la vita qualora utilizzi armi nucleari nel conflitto con l'Ucraina'.'Il mondo non perdonerebbe mai il presidente della Federazione Russa o la Russia stessa', ha detto Zelensky, 'tuttavia, credo che il capo della Russia tenga molto alla sua vita. E credo capisca che dopo l'uso delle armi nucleari, non sarebbe più in grado di preservarla. Ne sono sicuro'.Foto Agenzia Nova