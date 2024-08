Ugolini rilancia la Modena-Lucca e boccia i Cau: 'Toppa su un vestito rotto, dobbiamo cambiare modello e mettere al centro la persona'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Modena - spiega Elena Ugolini - è una città nevralgica e da valorizzare maggiormente anche nelle aree interne della sua provincia. È necessaria maggior attenzione per le aree che rischiano lo spopolamento, come la montagna e allo stesso tempo spesso penalizzata, sul fronte delle opere, dall'ideologia ambientalista che si scontra col buon senso. Una ideologia che ha impedito la realizzazione di opere importanti, come dighe e invasi, per la sicurezza idraulica. Altro tema importante nel mio programma'



'Con i vertici di Confartigianato LAPAM Modena-Reggio Emilia - prosegue Ugolini - abbiamo parlato della necessità di sviluppare la formazione professionale per le giovani generazioni e di ridurre drasticamente la burocrazia, che opprime le aziende. Faccio totalmente mie queste battaglie, che sono sinonimo di pragmatismo e concretezza”.



Un altro tema al quale si è dedicata oggi Elena Ugolini è la sanità tramite un confronto con il dottor Antonio Scavuzzo, ex Presidente della Croce Rossa Emilia Romagna.



'Mi ha sottolineato i temi più urgenti della sanità regionale, che dobbiamo riformare a partire dalla capillarità sul territorio. E sulla sanità che si esprime al meglio il filo conduttore del mio programma elettorale: la persona al centro. Oggi è la persona che deve adattarsi al modello di sanità che non funziona più, perché incapace di adattarsi alle trasformazioni della società e della popolazione. Il modello che dobbiamo costruire è quello che nasce dai bisogni della persone che deve trovare le principali risposte sul proprio territorio senza diventare pendolare per adattarsi al modello. Un modello che non regge e che non può essere riparato con delle toppe come quella dei Cau, che non hanno sgravato i Pronto Soccorso e che rischiano di aumentare la spesa sia in termini di prestazioni e prescrizioni che spesso finiscono per tornare, con un ulteriore passaggio, sul tavolo dei medici di base. Che noi vorremmo valorizzare insieme alle farmacie, importante presidio territoriale.



Durante il corso della giornata Ugolini ha poi visitato due importanti realtà impegnate ad aiutare i più fragili. “A Sassuolo - spiega Ugolini - sono stata ospite di un presidio contro la povertà alimentare. A Modena sono stata all’ASP Charitas, fondata nel 1942 e impegnata ad accogliere persone con disabilità gravissime, che mi hanno testimoniato come è possibile mettere veramente al centro la persona, in ogni situazione. Ho incontrato professionisti di altissimo livello, un esempio a livello italiano ed europeo. Mi hanno evidenziato problemi sulle norme riguardanti l’accreditamento appena uscite. Gli emiliano romagnoli sono un popolo in prima fila per aiutare il prossimo, ma la Regione e la politica devono essere al servizio dei cittadini, promuovendo un taglio drastico della burocrazia, sostenendo l’iniziativa privata e promuovendo le attività di volontariato” spiega Elena Ugolini che domani sarà a Mirandola dove incontrerà il sindaco Letizia Budri.



Gi.Ga.