'Universitari ospitati al palazzo eroina: ecco le idee di Muzzarelli'

“Il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli promette che entro Natale saranno pronti 16 posti letto per universitari all'Errenord - commenta il consigliere regionale Lega, Stefano Bargi - ma come pensa di garantire la sicurezza degli studenti nell’edificio noto ai modenesi come “palazzo eroina”? E’ l’ennesima proposta di Muzzarelli per risanare un edificio che è già costato ai contribuenti 20 milioni di euro in 8 anni.”

“La verità è che il sindaco di Modena nei 5 anni di mandato non è riuscito a risolvere il problema della domanda di affitti a fronte di un’offerta che scarseggia - spiega il consigliere Bargi - e ora cerca di risolvere il problema scegliendo come destinazione per gli universitari un altro grande problema irrisolto della città. Al contrario, la Lega chiede un piano strategico che coinvolga la Regione Emilia-Romagna volto ad ampliare l’offerta di appartamenti in affitto per universitari a costi contenuti.