Vaccinazioni Emilia Romagna: altro che modello. E' una vergogna

Si parla tanto delle inefficienze della Lombardia, di come il fiore all’occhiello della Sanità Nazionale stia arrancando di fronte alla pandemia. Sono venute a galla tutte le storture di un sistema che non funziona, incapace di far fronte ad un piano vaccinale decente e degno di tale nome; sono saltati assessori e dirigenti, i giornali e i media (almeno quelli schierati dalla parte opposta a chi governa la regione) giù a picconare e gongolare sulle disgrazie che da oltre un anno stanno flagellando la regione.Sembra che la cosa venga fatta di proposito proprio per distogliere l’attenzione e non tenere puntati i riflettori su altre realtà che stanno in altrettanta difficoltà e mi riferisco alla regione che mi ospita ormai dal lontano 1984 e cioè l’Emilia Romagna, dove tutto funziona o almeno sembra. Ma non per tutti.Il giorno 23 febbraio arriva una lettera a firma del Presidente della Regione che descriveva in un planning ben dettagliato le date di prenotazione per le varie fasce di età, per quando cominciare a vaccinare gli anziani, annunciando la partenza vaccinale proprio con gli over 80 quasi 370mila cittadini… Mia madre alla veneranda età di 90 anni è pronta… peccato non esca di casa in quanto disabile. Qui comincia la disavventura vaccinale.Io, il figlio che accudisce la propria madre, leggendo sulla lettera che le prenotazioni erano partite dal giorno 15 febbraio, mi sono catapultato dal nostro medico curante che diligentemente prende nota ed invia mail alla AUSL competente: passa una settimana ma non succede nulla, telefono in ospedale ma non danno informazioni e mi devo recare al Cup di persona, mia madre non risulta in nessun elenco, rifaccio la prenotazione, attendo un’altra settimana ritorno al Cup e ancora una volta non c’è traccia di alcuna prenotazione… Comincio ad innervosirmi.Un impiegato solerte prende a cuore la faccenda è riusciamo ad effettuare una registrazione degna di tale nome, attendo ancora, sono ritornato al Cup ancora una volta ed anche questa volta nessuna buona notizia. Anzi la risposta e che loro mandano via le prenotazioni e non sanno altro, ok va bene attendo. 17 marzo, squilla il telefono (numero privato) per fortuna rispondo! È la voce di un operatore della AUSL, in merito alla prenotazione di mia madre per il vaccino e quando poterlo fare. C’è un problema: la signora non è trasportabile, quindi bisognerà aspettare almeno un altro paio di mesi.Adesso mi chiedo ma è mai possibile che non ci siano unità mobili a San Giovanni in Persiceto per recarsi presso le abitazioni di chi è impossibilitato a muoversi? Mi sembra di sognare. Ma mi dico, siamo in Emilia Romagna, dove tutto funziona alla grande.Eppure oggi 26 marzo ancora nulla, tutto sembra funzionare… ma non per tutti