Vaccini ai parenti, dall'Emilia Romagna scoppia caso nazionale

Il caso modenese dei 'saltafila' nella somministrazione del vaccino sollevato domenica scorsa da La Pressa e che ha portato alle scuse ufficiali dall'Ausl , si allarga a macchia d'olio.Questa mattina La Repubblica ha pubblicato infatti i dati scorporati regione per regione, aggiornati alle 19 di ieri sera sull'andamento del vaccino. E appare subito chiaro come le priorità nella immunizzazione non venga data agli anziani.In Campania - scrive La Repubblica -, su 68.138 vaccinati ci sono 1.262 anziani delle Rsa e 10.583 di personale non sanitario; in Calabria 10.940 vaccinati di cui 1.190 non sanitari e zero Rsa; in Sicilia 61.694 vaccinati di cui 1.328 ospiti delle case di riposo e 8.719 non sanitari; nelle Marche hanno vaccinato appena 145 ospiti Rsa e 1.834 non sanitari; nel Lazio su 66.773 vaccinati 6.019 sono non sanitari e 4.356 gli anziani; in Lombardia 69.712 vaccinati, 10.397 personale non sanitario, appena 1.631 anziani delle case di riposo. 'Infine il caso limite dell’Emilia Romagna, dove a fronte di 71.293 somministrazioni, 4.765 sono state dedicate alle Rsa e 21.341, quattro volte di più, ad amministrativi, dipendenti, pulitori, impiegati'.

'Il risultato è che la fascia di età più coperta è quella 50-59 anni (195 mila somministrazioni), contro i 16 mila della 70-79, i 20 mila della 80-89 anni, i 15 mila della over 90'.

Insomma, scrive ancora La Repubblica, 'dalla Sicilia alla Puglia, dalla Campania all’Emilia Romagna, si scopre che nelle fila delle categorie con massima priorità (operatori della sanità e ospiti delle Rsa), ma anche nella falla dei residui inutilizzati delle fiale, si sono già inserite diverse migliaia di persone, persino più di 1.400 giovanissimi tra i 16 e i 19 anni, che non avrebbero avuto alcun diritto a essere immunizzati prima delle persone più fragili o esposte'.